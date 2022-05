Comunali: Orlando, Miceli merita sostegno di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 12 MAG - Franco Miceli, candidato del centro sinistra alle comunali di Palermo, non ha partecipato all'incontro che ha concluso il mandato del sindaco Leoluca Orlando. Ma per Orlando l'assenza non va letta come un segnale politico. "Riconosco - dice - che Miceli ha le carte dell'aspirante erede, e spero che abbia il consenso dei cittadini. Questo però è incontro con la città. Viene chi vuole.

Ma davvero si può pensare che sia questo il metro della mia presenza in questa città? Le assemblee oceaniche le ho fatte, le continuo a fare in campagna elettorale. Ora mi tocca una funzione istituzionale per un obiettivo prioritario: salvaguardare la dignità dei palermitani". (ANSA).