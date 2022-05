Calcio: Palermo-Triestina 1-1, rosa a secondo turno play off

(ANSA) - PALERMO, 12 MAG - Palermo e Triestina pareggiano 1-1 e i rosanero approdano al secondo turno nazionale dei playoff di serie C. A decidere la partita in un "Barbera" tutto esaurito con 31.801 spettatori i gol, tutti nel secondo tempo, di Litteri al 32' e Luperini al 51'. Ad assistere alla partita in tribuna anche gli emissari inglesi del City Group, interessato all'acquisto del club rosanero, capitanati da Brian Marwood. Con la delegazione inglese e il presidente del club palermitano Dario Mirri anche l'ex direttore generale di Inter, Lazio e Verona Giovanni Gardini candidato a un posto nel prossimo organigramma della società rosanero.

Nel primo tempo la Triestina crea più occasioni da gol, spreca un calcio di rigore al 21' con Procaccio, parato da Massolo, e colpisce un palo due minuti più tardi con Volta. Nel secondo tempo il vantaggio con Litteri al 32' con un colpo di testa su calcio d'angolo. Il Palermo, forte del 2-1 dell'andata e della miglior posizione di classifica nella stagione regolare, si difende e prova a ripartire in contropiede: al 51' è Luperini a realizzare il gol del pari su una respinta della difesa giuliana (ANSA).