Airbnb, 3 mete Italia in top 10 tendenze estive globali

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Ben tre mete italiane - Villasimius e San Teodoro in Sardegna e San Vito Lo Capo in Sicilia - sono nella top 10 delle destinazioni estive più di tendenza a livello globale per ricerche nel primo trimestre 2022. Un nuovo segnale di vitalità dell'Italia che Airbnb condivide in occasione del rilascio della nuova applicazione.

Più del 50% delle prenotazioni nel primo trimestre di quest'anno riguarda destinazioni nazionali; cresce anche la domanda per l'estero, in aumento rispetto allo stesso periodo nello scorso anno. Continua la voglia di mare, con tre quarti delle notti prenotate in Italia per destinazioni entro i 5 km dalle spiagge; cresce maggiormente però la ricerca di alloggi per l'entroterra, a più di 100 km dalle coste. I soggiorni a lungo termine raggiungono i massimi storici nel primo trimestre 2022, e rappresentano oggi il 20% delle prenotazioni.

"Il modo di viaggiare delle persone - dice Brian Chesky, ceo e Co-Fondatore di Airbnb - è cambiato per sempre. Per questo motivo stiamo presentando il più grande cambiamento di Airbnb di questo decennio. In primo luogo, le persone sono più flessibili su dove vivono e lavorano, quindi abbiamo progettato una nuova modalità di ricerca attraverso le Categorie Airbnb. Secondo, le persone fanno viaggi più lunghi, quindi abbiamo creato i Soggiorni Collegati per offrire più opzioni e dividere il viaggio tra due case. Terzo, stiamo introducendo AirCover per gli ospiti, garantendo la sicurezza di prenotare in tranquillità, sapendo che Airbnb è al tuo fianco". (ANSA).