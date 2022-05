Borsellino: depistaggio; pm chiede condanne poliziotti

(ANSA) - CALTANISSETTA, 11 MAG - Il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca e il pm Stefano Luciani hanno chiesto la condanna a 11 anni e 10 mesi di Mario Bo e a 9 anni e 6 mesi ciascuno di Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, i tre poliziotti imputati dinanzi al tribunale di calunnia aggravata dall'aver favorito Cosa Nostra. I tre ex appartenenti al pool investigativo "Falcone-Borsellino", diretto dal questore Arnaldo La Barbera, morto nel 2002, sono accusati di aver costruito a tavolino falsi pentiti, inducendoli a mentire, per depistare le indagini sulla strage di via D'Amelio. Per tutti è stata chiesta l'interdizione dai pubblici uffici. (ANSA).