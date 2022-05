Torna in presenza Rassegna Di Maggio in maggio a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 10 MAG - Dopo i mesi difficili causati dalla pandemia torna con incontri in presenza la rassegna culturale Di maggio in maggio, sostenuta dall'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, organizzata e promossa dall'Associazione Flavio Beninati, presieduta da Carla Garofalo. Un ricco calendario di appuntamenti - tra tavole rotonde, presentazioni di libri e mostre - che si svolgerà dal 14 maggio al 7 giugno nei locali della sede dell'Associazione di via Quintino Sella, 35 a Palermo.

Protagonisti dell'ottava edizione della rassegna saranno professionisti, autori di libri e rappresentanti del mondo della cultura tra i quali: l'architetto e docente Iolanda Lima, gli scrittori Eva Carieri, Angelo Di Liberto, Totò Caltagirone, Sarah I. Belmonte, Beatrice Monroy, Francesco Enia, l'artista Anna Cottone, le poetesse Emanuela Mannino e Maria La Bianca, affiancati di volta in volta da altrettanti ospiti di prestigio.

"Ogni volta che un luogo di cultura "vivo" torna ad aprirsi alla città è sempre motivo di orgoglio per i rappresentanti delle istituzioni" dichiara l'assessore rregionale ai Beni culturali e all'Identità Siciliana Alberto Samonà. "Sono stati anni duri per tutti - sottolinea Carla Garofalo - che ci hanno tolto tanto, ma regalato altrettanto tempo per riflettere, leggere e scrivere.

Ritornare a scambiare in presenza, nella sede dell'Associazione riflessioni e impressioni sollecitate dall'arte, in senso lato, per noi ha un significato particolare e ci riempie di speranza per il futuro".

Si comincia sabato 14 maggio, alle ore 18.00, con la tavola rotonda A come arcologia: l'architettura utopica di Soleri nella quale dialogheranno sul concetto di "arcologia" la professoressa Antonietta Iolanda Lima e l'artista Manfredi Beninati. Sarà presente l'assessore Alberto Samonà. L'appuntamento che apre l'ottava edizione si concluderà con un momento musicale dal vivo nel quale si esibiranno i cantautori Aida Satta Flores e Vincenzo Pomar. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti e avranno inizio alle ore 18.00.

