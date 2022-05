Palermo: aspiranti sindaci rispondono a studenti "Gonzaga"

(ANSA) - PALERMO, 10 MAG - Attenzione ai giovani, ai loro bisogni e alle loro esigenze, ma anche i temi legati al sociale, alle strutture sportive, ai finanziamenti per ammodernare gli edifici scolastici. Sono alcuni dei temi toccati dalle domande, poste dagli studenti dell'Istituto Gonzaga, stamattina, nell'ambito di un progetto di formazione già avviato con altre iniziative, ai candidati a sindaco di Palermo che hanno risposto rilanciando le idee inserite nei loro programmi. Sul palco dell'auditorium Roberto Lagalla, candidato del centrodestra, Franco Miceli per l'area progressista, Fabrizio Ferrandelli per Azione +Europa, Ciro Lomonte di Siciliani Liberi e Francesca Donato, indipendente ex Lega, oltre a Rita Barbera che ha dovuto lasciare l'incontro prima dell'inizio per altri impegni. In platea il direttore della scuola ignaziana Vitangelo Denora che apre l'incontro invitando i candidati ad "ascoltare i ragazzi, comprendere i loro rifiuti, accogliere le loro esigenze e quelle di una nuova generazione". (ANSA).