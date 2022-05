Sicilia: Prestigiacomo (FI), affrontare problemi coalizione

(ANSA) - PALERMO, 09 MAG - "Gianfranco Miccichè, a causa di una intervista apparsa sulla stampa, è diventato in queste ore capro espiatorio per problematiche note da tempo e che andrebbero affrontate in un confronto politico fra i partiti e non a mezzo stampa, repliche incluse". Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo.

"Io spero che questo episodio, certamente spiacevole - continua - possa fornire al centrodestra e soprattutto all'interno di FI l'opportunità, non per consumare vendette e rese dei conti, bensì per ritrovarsi attorno a un tavolo per definire, in vista della lunga stagione di scadenze elettorali, linee politiche e proposte credibili capaci di creare sviluppo e lavoro e risvegliare l'interesse e la partecipazione da parte dei cittadini". (ANSA).