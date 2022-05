Sicilia: La Russa, vera mossa cavallo è unità C.destra

"Noi siamo con Roberto Lagalla fin dall'inizio e siamo con Nello Musumeci: poi gli altri se vogliono fare un danno al centrodestra non si esprimono, se vogliono rafforzare il centrodestra sanno quello che devono fare. La vera mossa del cavallo per tutti e anche per Gianfranco Miccichè sarebbe dire, bene, l'unità del centrodestra viene prima di ogni cosa". Così il senatore di FdI ed emissario di Giorgia Meloni in Sicilia, Ignazio La Russa nell'incontro improvvisato con i cronisti in un hotel a Palermo, con al fianco Nello Musumeci e Roberto Lagalla. Il presidente della Regione Siciliana ha incontrato La Russa e Roberto Lagalla, candidato sindaco del centrodestra a Palermo.