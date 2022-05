Sicilia: Lagalla, naturale sostegno a candidato uscente

(ANSA) - PALERMO, 09 MAG - "Per quanto mi riguarda ribadisco quello che ho detto fin dall'inizio, da quando ero assessore nella giunta Musumeci a quando non lo sono stato più: esiste un principio, quello che nella scelta di un candidato si debba partire dalla posizione dell'uscente". L'ha detto il candidato del centrodestra a sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a proposito della ricandidatura di Nello Musumeci alla presidenza della Regione siciliana, sostenuta da FdI ma non ancora dagli altri alleati. (ANSA).