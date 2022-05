Musumeci, sms scuse Miccichè? Non l'ho trovato

(ANSA) - PALERMO, 09 MAG - "Non ho trovato l'sms del presidente Gianfranco Micciché: lo confesso, l'ho cercato e non l'ho trovato. Ma stiamo parlando del capo del partito del quale ho quattro assessori, è una tempesta in un bicchiere d'acqua.

Ecco perché mi è sembrata stupefacente l'intervista: le polemiche mi hanno solo lasciato stupore, ma niente di più. Non ho assolutamente polemizzato anche perché poi ho saputo che quelle parole non erano vere e non le ha mai dette quelle cose, quindi stiamo parlando del nulla. Sto scrivendo al direttore de La Stampa per fare le mie rimostranze, un giornalista non può alterare il significato di una intervista". Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, parlando con i cronisti, in un hotel di Palermo assieme a Ignazio La Russa e Roberto Lagalla, dell'intervista, poi smentita, di Gianfranco Miccichè a La Stampa. (ANSA).