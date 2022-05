Danneggiato un altro tram a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 08 MAG - Nuovi atti di vandalismo ai danni del Tram a Palermo. Alcuni giovani avrebbero danneggiato la porta del mezzo che stava transitando in via Paolo Balsamo, nei pressi della stazione centrale. La denuncia è stata presentata dall'autista alla polizia che ha avviato le indagini. E' l'ennesimo episodio ai danni dei mezzi dell'Amat, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico urbano nel capoluogo, da parte di balordi che prendono di mira autobus e tram con bastoni e pietre. Anche in questo caso gli agenti hanno acquisito le immagini del mezzo e quelle della zona per cercare di risalire agli autori dell'atto vandalico. (ANSA).