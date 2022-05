Palermo: Lagalla,Cascio vice? Me lo auguro decide coalizione

(ANSA) - PALERMO, 07 MAG - "Come amico e come persona me lo auguro, siccome c'è un tavolo con i partiti della coalizione è giusto che il tavolo aperto affronti questo insieme con i tanti problemi che sono legati alla convivenza della coalizione". Lo dice il candidato sindaco del centrodestra a Palermo Roberto Lagalla con riferimento alle affermazioni di Francesco Cascio che oggi, all'apertura della campagna elettorale di Alessandro Anello in corsa per la ricandidatura al consiglio comunale con Lega-Prima l'Italia, ha dichiarato che farà il vicesindaco di Lagalla. (ANSA).