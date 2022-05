Comunali: Palermo; Cascio, sarò vicesindaco di Lagalla

"Sarò il vicesindaco di Roberto Lagalla, fuori quota come espressione di tutti i partiti dopo il gesto di responsabilità e di generosità a favore dell'unità della coalizione di centrodestra, dopo le tensioni dei giorni scorsi". Lo dice Francesco Cascio ai giornalisti a margine dell'apertura della campagna elettorale di Alessandro Anello, candidato al consiglio comunale di Palermo in vista delle elezioni del 12 giugno. "Fratelli d'Italia ha fatto una forzatura su Lagalla, perché sul mio amico fraterno Cascio - afferma Anello - eravamo ad un passo dalla sua candidatura a sindaco ma adesso dobbiamo vincere tutti assieme".

"Ho fatto un passo indietro per la presenza di Roberto Lagalla, candidato a sindaco di Palermo - precisa Cascio - altrimenti non mi sarei mai ritirato. L'unità del centrodestra è un valore e lo dimostrano le elezioni che abbiamo perso alle scorse amministrative. Per me è un nuovo esordio nella politica, torno con il ruolo che i partiti mi vorranno assegnare".