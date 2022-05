Vasto incendio a Erice, fiamme anche a Palermo e provincia

Paura ieri sera per un vasto incendio, di origine dolosa, alimentato dal forte vento di Scirocco, che ha interessato la montagna di Erice e ha portato all'evacuazione di diverse abitazioni. Le fiamme sarebbero partite vicino alla stazione della funivia.

Il vento e gli incendi hanno caratterizzato la notte appena trascorsa non solo a Erice ma anche a Palermo e in provincia. Diversi roghi, alcuni dei quali di origine dolosa, sono divampati nella zona di Monreale. Pioppo, Cefalù, a Bagheria sul Monte Catalfano e a Termini Imerese. Questa mattina per spegnere definitivamente le fiamme si attende l'arrivo dei canadair. Numerosi anche i danni causati dal forte vento di scirocco: alla fine sono stati 38 gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere alberi caduti sulle auto e che hanno invaso la sede stradale. Tanti i cartelloni pubblicitari finiti per strada e rimossi dai pompieri.