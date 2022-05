Vandalizzata area simbolo della lotta contro violenza donne

(ANSA) - PALERMO, 06 MAG - Sfregiata a Palermo di nuovo per la seconda volta la prima area dedicata al valore delle donne contro ogni forma di violenza, inaugurata lo scorso ottobre nel nome di Emanuela Loi, Rita Atria, Rita Borsellino, Maria Pia Lepanto, Agnese Piraino Leto. Anche questa volta sono stati spaccati i pannelli con le loro foto che erano stati collocati in una pensilina rossa, trasformata in un punto informativo dei centri anti-violenza in via Autonomia siciliana, a due passi da via D'Amelio, luogo della strage in cui furono uccisi Paolo Borsellino e la sua scorta di cui faceva parte proprio Emanuela Loi. Sull'accaduto è stata presentata una denuncia ai carabinieri.

"Per la seconda volta questo luogo è stato sfregiato - dice Emilio Corrao tra i promotori della realizzazione di questo punto antiviolenza - grazie ai contributi di alcune associazioni dopo i primi atti vandalici la zona era stata di nuovo sistemata in un progetto di rigenerazione urbana. Auspichiamo che possa scattare una gara di solidarietà per potere sistemare l'area.

Qui il prossimo 2 giugno nel giorno del suo compleanno ricorderemo la nostra amata e indimenticata Rita Borsellino ".

