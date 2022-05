Mafia: Ermini ricorda Letizia Battaglia, grande fotografa

(ANSA) - PALERMO, 06 MAG - "La grande fotografa palermitana Letizia Battaglia, che con i suoi scatti ha documentato mezzo secolo di delitti mafiosi e che oggi a un mese dalla sua scomparsa ricordo con commozione, una decina d'anni fa a un giornalista disse che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 'erano bellissimi, erano bellissime figure, perché il perseguire la giustizia è bellezza'. Qui in quest'aula bunker, nel luogo dove si celebrò il maxi-processo che è il simbolo dell'acume e dell'intelligenza investigativa di Falcone e Borsellino, siamo partecipi e celebriamo la memoria delle loro 'bellissime figure'". Così il vice presidente del Csm, Davide Ermini, intervenendo alla cerimonia in ricordo di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e degli agenti di scorta assassinati dalla mafia nelle stragi di Capi e via D'Amelio trent'anni fa. (ANSA).