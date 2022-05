Incendi: vento scirocco alimenta roghi in Sicilia, danni

(ANSA) - PALERMO, 05 MAG - Il forte vento di scirocco che sta soffiando sulla Sicilia occidentale oltre ad alimentare l'incendio che in questo momento sta minacciando alcune case di Erice in contrada Martogna, ha favorito un altro rogo nella vicina frazione di Xitta, dove le fiamme hanno raggiunto i capannoni del Mercatone del mobile. I danni ancora da quantificare. Il vento ha provocato anche la caduta di un albero sulla Strada provinciale Marsala - Trapani, all'altezza di San Leonardo. Per fortuna nessuno è rimasto ferito ma il traffico è tuttora bloccato. Alberi sono caduti anche a Palermo danneggiando alcune auto parcheggiate in in via Carlo Alberto Dalla Chiesa e in via Alfonso Giordano. (ANSA).