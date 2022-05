Aeroporti: esercitazione emergenza incidente a Trapani Birgi

(ANSA) - PALERMO, 05 MAG - Nella notte tra stasera e domani venerdì 6 maggio sarà simulato nell'aeroporto di Trapani Birgi un incidente aereo di vaste proporzioni, con l'ausilio di un aeromobile, insieme a centinaia di passeggeri. Saranno attuate tutte le procedure di intervento. L' apparato di soccorso sarà arricchito dai droni e dagli studenti dell'istituto Tecnico aeronautico di Trapani come comparse. "Dopo due anni di sospensione a causa del Covid - si legge in una nota - riprendono le esercitazione utili a provare il Piano di emergenza aeroportuale imposto dalla normativa internazionale, per rispondere alle emergenze e agli incidenti aeronautici".

(ANSA).