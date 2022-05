Musica: Gabriele Lavia narra Prokof'ev e Milhaud

(ANSA) - PALERMO, 04 MAG - Gabriele Lavia è lo straordinario narratore di Pierino e il lupo di Sergej Sergeevič Prokof'ev e di Le Boeuf sur le toit (Il bue sul tetto) di Darius Milhaud, in scena al teatro Politeama Garibaldi a Palermo, venerdì 6 maggio alle ore 21 e sabato 7 maggio alle ore 17.30, con l'Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Luis Miguel Méndez, le scenografie dell'artista palermitano Alessandro Bazan, le animazioni di Fabiola Nicoletti. In apertura del concerto sarà proposta la Serenata per archi in mi minore, op. 20 di Edward William Elgar, brano composto nel 1892 come rielaborazione della giovanile suite Three pieces for String Orchestra del 1888.

Dedicata al reverendo Edward W. Whinfield, direttore di una società di costruzione di organi e vicepresidente della Worcester Musical Society ed eseguita per la prima volta in privato nel 1892 alla Worcester Ladies' Orchestral Class e in pubblico ad Anversa il 21 luglio 1896, la Serenata è un brevissimo lavoro dalla freschezza melodica e dalla pregevole orchestrazione nella quale si notano le competenze di Elgar, che era violinista, nella tecnica degli strumenti ad arco.

Il programma prosegue con una delle fiabe musicali più amate di sempre, Pierino e il lupo, fiaba musicale per bambini op. 67, lavoro tra i più famosi di Sergej Sergeevič Prokof'ev. L'opera, eseguita a Mosca il 2 maggio 1936 dalla Filarmonica di Mosca, in un periodo particolarmente difficile per i compositori sovietici; il 22 gennaio, infatti, dalle colonne della «Pravda», era stato mosso un attacco senza precedenti alla loro libertà artistica. Probabilmente a causa di questo pesante clima culturale o forse perché attratto dal mondo infantile, Prokof'ev decise di scrivere un lavoro interamente destinato ai bambini, peraltro commissionato nel 1936 dal Teatro Centrale dei Bambini di Mosca. (ANSA).