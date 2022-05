Imprese settore ascensori insieme in Consorzio per l'Italia

(ANSA) - PALERMO, 04 MAG - Si riunisce per la prima volta a Palermo "Consorzio per l'Italia", organismo no profit al quale aderiscono oltre 120 imprese del settore ascensorista che puntano a migliorare la sicurezza e creare un sistema virtuoso attorno alla mobilità verticale.

Con quasi un milione di impianti l'Italia è il secondo Paese al mondo dopo la Cina per numero di ascensori, che rappresentano un vero e proprio sistema di trasporti da 100 milioni di corse al giorno e 10 milioni di utilizzatori. Il "Consorzio per l'Italia" nasce per garantire sicurezza e comfort ai passeggeri dei trasporti verticali del nostro Paese, che consistono in circa 100 mila impianti al servizio di 5 milioni di utenti.

"In Italia - spiega Salvatore Nasca - ci sono oltre 463 mila edifici muniti di ascensore, circa il 40% degli impianti in servizio ha oltre 30 anni. Solo 3 ascensori su 20 hanno un livello di sicurezza adeguato: se consideriamo che una persona prende l'ascensore almeno 1500 volte l'anno ci rendiamo conto di quanto sia prioritario occuparsi dell'efficienza del nostro parco ascensori. L'ascensore però è anche un sistema più articolato attorno al quale ruotano e si possono creare nuove attività e servizi per rendere migliore la vita dei cittadini.

Da qui nasce il nostro progetto che punta ad avere una forte valenza sociale". Domani 5 e venerdì 6 maggio al Saracen Sands Hotel & Congress Centre di Isola delle Femmine (PA) imprenditori, esponenti politici, professionisti del lavoro e della comunicazione si ritroveranno per parlare di questi temi a "Insieme per…", l'incontro promosso dal Consorzio per l'Italia che ha ricevuto il patrocinio dalla Regione Sicilia. "Saranno due giorni - aggiunge Nasca - per riflettere insieme e condividere esperienze, proporre metodi e soluzioni per le opportunità che ci aspettano negli anni a venire nei campi dell'istruzione, del lavoro, dell'economia e del sociale. Siamo a due anni dal debutto di questa idea aggregativa e visionaria nata durante il lockdown con la partecipazione in videoconferenza il 1°Maggio 2020, non a caso il giorno della festa dei lavoratori, di un numero già significativo di aziende e professionisti". Sotto la conduzione di Piero Muscari, editore e giornalista, alla convention interverranno, tra gli altri, Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva al Senato, Michelangelo Tagliaferri, esperto di pianificazione territoriale e fondatore di Accademia di comunicazione, Angelo Artale, direttore generale Finco - industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni e la manutenzione, Monsignor Tommaso Stenico, presbitero, scrittore e docente, Francesco Chiappetta, manager d'azienda e docente universitario, Ezio Delfino, presidente Disal, dirigenti scuole autonome e libere, Miriam Randazzo di Coplus Srl, Peppino Bonanno, credit manager e responsabile bonus per Fidimed, Andrea Torcivia, criminologo e sociologo, Mauro Sgarbi di Isy-Host Creative technologies, Luciano Ghelfi, caporedattore Tg2, Maddalena Parotelli, giornalista di 'Elevatori Magazine', Nino Galante, direttore generale del Consorzio per l'Italia e docente di marketing.(ANSA).