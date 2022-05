Comuni: Palermo intitola rotonda a vittime Montagna Longa

(ANSA) - PALERMO, 04 MAG - Palermo intitola una rotonda, tra via Ugo La Malfa e via Giovanni Spadolini, alle vittime della strage di Montagna Longa. Stamattina, alla vigilia del cinquantesimo anniversario della sciagura che provocò 115 morti, il sindaco Leoluca Orlando, l'assessore comnale Mario Zito e il vicepresidente della Regione siciliana Gaetano Armao hanno scoperto la targa in ricordo delle donne e degli uomini, passeggeri ed equipaggio del volo Alitalia partito da Roma e diretto a Punta Raisi che si schiantò sulla montagna vicino a Carini.

Alla cerimonia erano presenti alcuni familiari delle vittime che hanno costituito un'associazione presieduta da Ninni Valvo.

"Pesa come un macigno la totale assenza di verità storica e giudiziaria sulla strage di Montagna Longa che è una delle tante macchie nere della storia del nostro Paese", ha detto Orlando. E sulla mancanza di verità hanno insistito anche Armao e Zito.

