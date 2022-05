Turismo: accordo tra Sicily by Car e Touring Club Italiano

(ANSA) - PALERMO, 03 MAG - Sicily by Car, azienda leader in Italia nel settore dell'autonoleggio, ha siglato un importante accordo di collaborazione con il Touring Club Italiano. Sicily by Car sarà infatti main partner in esclusiva di Tci per l'autonoleggio, con una serie di sconti per i soci e per chi registra sul sito touringclub.it.

"Sicily by car è un alleato prezioso della nostra Associazione - sostiene Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano - per diffondere una cultura del turismo improntata al rispetto del territorio, alla sua conoscenza e alla tutela del patrimonio culturale, storico e naturale d'Italia, anche andando alla scoperta del paesaggio".

"Io sono innamorato dell'Italia, credo sia un territorio unico al mondo, e con il Touring Club Italiano c'è questa grande affinità di base: abbiamo una passione comune per il nostro Paese ed il viaggio a quattroruote è certamente il modo ideale per scoprire l'Italia in tutta la sua bellezza", sottolinea Tommaso Dragotto, fondatore e Presidente di Sicily by Car.

Sicily by Car ha tra i suoi principali obiettivi quello di promuovere la conoscenza del territorio Italiano e del suo straordinario patrimonio culturale e paesaggistico. L'azienda ha iniziato già diversi anni fa un progetto espressamente dedicato al noleggio di vetture 100% elettriche - oggi presenti nei maggiori uffici in tutta Italia -, dimostrando così concretamente il proprio impegno per un turismo sempre più green. Un tema, quello della sostenibilità, che il Touring Club Italiano promuove da sempre e che si sposa con la cura e la difesa dell'ambiente anche andando alla scoperta dei paesaggi: il Touring è infatti la più grande associazione senza scopo di lucro che da 128 anni si prende cura dell'Italia come bene comune. (ANSA).