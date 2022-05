Rubato gruppo elettrogeno di stadio e palasport a Marsala

(ANSA) - MARSALA, 03 MAG - Ignoti hanno divelto e portato via, a Marsala, il generatore di elettricità a servizio dello stadio municipale "Lombardo Angotta" e dell'attiguo Palazzetto dello sport. E per questo motivo è a rischio la disputa della finale play off Under 19 di "calcio a 5", in programma per domani, al Palasport, tra Marsala Futsal e Villaurea. Il gruppo elettrogeno rubato era collocato nei pressi della curva dello stadio. Per portarlo via, i ladri hanno danneggiato i conduttori che diramano la corrente verso i due impianti sportivi collegati. Il Marsala Futsal rischia, quindi, di perdere la gara a tavolino qualora non si riuscisse a trovare altro luogo in zona per ospitare il match o che venga trovata una soluzione per poter alimentare l'impianto. (ANSA).