Manovra: Armao all'Ars, nuove entrate per 220 mln

(ANSA) - PALERMO, 03 MAG - Con un emendamento, il governo Musumeci ha coperto parte dei fondi congelati in bilancio grazie a nuove entrate, pari a 220 milioni di euro: l'importo è relativo all'Iva ed è stato quantificato dal Mef il 27 aprile. A darne notizia all'Ars, in apertura della seduta parlamentare sul ddl stabilità, è stato l'assessore regionale all'Economia, Gaetano Armao. In totale si tratta di 600 milioni nel triennio, ai quali si aggiungono altri 70 mln di maggiori entrate per quanto riguarda l'Ires. Con i 220 mln sarà sbloccata interamente la spesa per il fondo disabilità e quella per i teatri, in parte anche saranno coperti i contributi di parte corrente per gli enti locali e i Liberi consorzi.

In aula è presente il governatore Nello Musumeci; presiede i lavori Gianfranco Miccichè. L'esame del ddl stabilità sarà sospeso entro le 15, per quell'ora infatti le attività del Palazzo saranno concentrate esclusivamente nella preparazione dell'evento del 5 e 6 maggio con i procuratori generali dei Paesi dell'Ue. (ANSA).