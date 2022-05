Libri: La bambina che si pettinava i capelli, diario siciliano

(ANSA) - ACIREALE, 03 MAG - "Mi è sempre piaciuta l'idea di tenere tutti i miei pensieri in un cassetto del cervello in cui potere guardare e rivivere i ricordi che riaffiorano alla mente". Parole di Milena Barbagallo, nata ad Acireale ma che vive ad Aci Catena nel Catanese, autrice del libro "La bambina che si pettinava i capelli", edizioni Youcanprint (pagine 190 - 14 euro) in vendita sul web.

Un diario che si dipana in Sicilia e narra la storia di una bambina intrappolata nei panni di una bambola che abita in un castello in periferia nelle campagne dell'Isola che dapprima sembrerebbe volere rimanere nell'ombra per mandare in prima fila a vivere le esperienze della vita la bambola Maya sempre assistita dalla piccola Annette (infantile alter ego dell'autrice). "Si rende però poi conto che il fuoco che arroventa il suo cuore e la sua anima non può essere spento se non sarà lei stessa a scendere in campo ad affrontare il suo destino. Ed ecco che all'improvviso si decide a uscire dal maniero incantato e protettivo in cui ama rifugiarsi e nel quale vorrebbe rimanere per sempre, sfidando e accettando l'amore anche nelle estrinsecazioni più dolorose o pericolose", afferma Barbagallo. E scrive: "la mia fortuna è vivere in questa Sicilia che dà, toglie e promette tanto e, anche se a volte vorrei scappare via, rimpiango il mio "non" vissuto passato per incontrare quella bambina che ancora vive in me". Parte del ricavato della vendita del libro sarà devoluto all'associazione Il Bambino della Speranza", onlus di Acireale. (ANSA).