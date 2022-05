Covid: calano positivi e diminuiscono ricoveri

(ANSA) - PALERMO, 03 MAG - Nella settimana appena conclusa si è registrata una sensibile diminuzione del numero dei nuovi positivi e un miglioramento della situazione ospedaliera: sono diminuiti i ricoverati nei reparti ordinari, i ricoverati in terapia intensiva e i nuovi ingressi in terapia intensiva. E' diminuito anche il numero delle persone decedute. Lo dice il report dell'ufficio statistica del Comune di Palermo. Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 27.465, il 16,5% in meno rispetto alla settimana precedente. E' diminuito anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 19,4% al 17,4%. Il numero degli attuali positivi è diminuito del 3,5%, passando da 120.548 a 116.344, 4.204 in meno rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 848, di cui 46 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 18 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 3 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 17 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 37,0% in meno rispetto ai 27 della settimana precedente). Il numero dei guariti (988.722) è cresciuto di 31.665 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari all'88,6% (88,0% domenica scorsa). Il numero di persone decedute segnalato nella settimana è pari a 113 (9 in meno rispetto alla settimana precedente).

Complessivamente le persone decedute sono 10.599, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all'1,0% (come la settimana scorsa). I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,7% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva meno dello 0,1%). Rispetto alla corrispondente settimana di un anno fa, i nuovi positivi sono passati da 6.683 a 27.465 (+311,0%), i ricoverati da 1.311 a 848 (-35,3%), i ricoverati in terapia intensiva da 163 a 46 (-71,8%), i nuovi ingressi in terapia intensiva da 65 a 17 (-73,8%), i decessi da 131 a 113 (-13,7%). (ANSA).