Truffe:arrestati ex consigliere e cantante;sindaco, parte civile

(ANSA) - PALERMO, 02 MAG - "L'amministrazione comunale esprime apprezzamento per l'attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile ed esprime fiducia che venga accertata ogni eventuale responsabiltà. Ho dato mandato all'avvocatura comunale di costituirsi parte civile non appena sarà processualmente possibile". Lo afferma il sindaco di Palermo Leoluca Orlando commentando l'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari nei confronti di un ex consigliere comunale di Palermo, Giulio Cusumano e di un cantante, Alessio Scarlata, accusati di truffe ai danni dello Stato e falsi in atti pubblici. (ANSA).