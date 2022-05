Truffe ad anziani: Gdf Messina confisca beni per 1,7 mln

(ANSA) - MESSINA, 02 MAG - Beni mobili ed immobili per un valore di oltre un milione e settecentomila euro riconducibili a due persone accusate di essere attive nel settore delle estorsioni e delle truffe ad anziani in tutta Italia sono stati confiscati dalla Guardia di finanza di Messina su disposizione della locale Corte di Appello. I destinatari del provvedimento sono un 41enne originario di Palermo ed una 29enne di Siracusa, condannati con sentenza definitiva per estorsione, entrambi appartenenti a un gruppo di nomadi noti come i 'caminanti' ('camminanti', ndr), la cui comunità più cospicua è radicata a Noto, nel Siracusano. Oggetto della confisca sono stati terreni e fabbricati a Melilli e Noto, diverse autovetture e ingenti risorse finanziarie su conti correnti postali la cui disponibilità non era coerente con i redditi dichiarati al fisco.

Gli indagati, secondo l'accusa, partivano proprio da Noto diretti in tutta Italia per poi scegliere con cura, i loro obiettivi, l'ultimo dei quali a Messina. Le vittime venivano accusate di aver provocato un incidente stradale causando danni fisici e materiali, in particolare la rottura del vetro di un orologio di pregio. Minacciavano poi le vittime di chiamare i Vigili Urbani per denunciare una omissione di soccorso paventando il ritiro della patente della vittima e prospettandogli come soluzione il pagamento nell'immediato di una somma di denaro in contanti corrispondente al prezzo dell'orologio che sarebbe stato danneggiato. (ANSA).