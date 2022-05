Teatro: elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino al Libero

(ANSA) - PALERMO, 02 MAG - La 54esima stagione del Teatro Libero di Palermo si chiude con lo spettacolo Nel tempo che ci resta, Elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, scritto e diretto da César Brie, con Marco Colombo Bolla, César Brie, Elena D'Agnolo, Rossella Guidotti e Donato Nubile. La produzione Campo Teatrale e Teatro dell'Elfo - Milano, andrà in scena dal 5 al 7 maggio alle 21.15. I personaggi di quest'opera sono cinque e sono tutti morti. Si ritrovano, in un cantiere abbandonato, tra resti di macerie e lo sfondo del mare, per raccontarsi e raccontarci cosa è successo prima e cosa è accaduto dopo. I morti non serbano rancore, ricordano con precisione, intrecciano fatti, accadimenti, segnali, indizi. Avevano visto e previsto tutto, anche la cattiveria e il tradimento. La lotta alla mafia, le vittime, i tradimenti, i pensieri, le vicende personali e pubbliche, la trattativa, l'isolamento, le menzogne, il senso di dovere e l'amore si intrecciano in questa ricostruzione di ciò che è accaduto e di ciò che continuerà ad accadere. Così i morti ricompongono la mappa devastata di un paese che amavano ma che non accettavano e proprio perché lo amavano e non lo accettavano, cercavano di cambiarlo. Ed è l'amore che viene fuori da questa scena, malconcio, pieno di polvere e detriti.

(ANSA).