Sicilia: giunta approva regolamento sui tartufi in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 02 MAG - La giunta regionale, nell'ultima seduta di giunta, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Toni Scilla, ha approvato la proposta di regolamento per la raccolta, la coltivazione, il commercio e la tutela del consumo dei tartufi freschi o conservati-tutela degli ecosistemi tartufigeni. .

«La nostra Isola possiede numerose eccellenze nel campo agroalimentare e il tartufo è una di queste - afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci - Valorizzare questo prodotto così prezioso e ricercato, regolamentarne l'utilizzo e la commercializzazione permetterà di sviluppare un mercato di settore, con importanti ricadute sul turismo e sull'economia del territorio».

«Ancora una volta l'agroalimentare e le eccellenze agricole dei nostri territori sono al centro dell'azione del governo Musumeci - sottolinea Scilla - Il tartufo potrebbe contribuire a creare nuovo benessere economico, data la sua abbondante presenza nel sottosuolo regionale. Il regolamento è il frutto del lavoro sinergico tra il dipartimento dell'Agricoltura, il dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico e il Comando del Corpo forestale».

L'iter amministrativo prosegue adesso con l'invio del regolamento al Consiglio di giustizia amministrativa per la verifica della regolarità e la successiva adozione con decreto presidenziale. (ANSA).