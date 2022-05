OGGI IN SICILIA

(ANSA) - PALERMO, 02 MAG - Avvenimenti previsti per oggi, lunedì 2 maggio, in Sicilia: 1) CATANIA - Piazza Dante - Ore 8:15 Una classe del liceo scientifico 'Enrico Boggio Lera' svolgerà le lezioni in piazza per "ricordare alle autorità e all'opinione pubblica che ancora oggi non sono stati risolti i problemi nati in seguito al crollo di una parte del tetto della sede centrale avvenuto il 10 novembre del 2021" 2) PALERMO - Dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali Università degli Studi, Aula Borsellino, via Maqueda 324 - Ore 09:00 Incontro dal titolo: "Pio La Torre e il Pci. Tra la Sicilia e l'Italia".

3) MESSINA - Ritrovo Salotto Fellini - Ore 09:00 Conferenza stampa dell'on. Cateno De Luca. Tema dell'incontro il riparto finanziamenti fondo sviluppo e coesione 2021-2027 Regione Sicilia: perché Messina è il territorio più penalizzato? Quali sono i territori più premiati? Che fine hanno fatto i fondi POC destinati a Messina? Sarà presente l'ex vicesindaca Carlotta Previti.

4) CATANIA - Piazzale Raffaello Sanzio - Ore 9:45 Il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi e l'assessore alla mobilità Giuseppe Arcidiacono danno il via ufficiale ai lavori di esecuzione del progetto per la realizzazione di un parcheggio scambiatore, di un parco a verde e della viabilità circostante.

5) CATANIA - Palazzo degli Elefanti - Ore 10:30 Presentazione della 14/a edizione di Corri Catania, corsa-camminata di solidarietà aperta a tutti in programma domenica 8 Maggio.

6) PALERMO - la Feltrinelli Libri e Musica, via Cavour 133 - Ore 18:00 Lavinia Spalanca presenta "Eugenio Montale. Morale Meditativo Moderno" (Ex Libris). Interviene Roberto Deidier, con la partecipazione musicale di Marco Giliberti e Francesca Sollima.

7) CATANIA - Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute (edificio 2 Cittadella universitaria), aula magna - Ore 10:30 Presentazione dello studio clinico BOFE - Better Outcomes For Everybody / Migliori Risultati Per Tutti.

8) MARSALA (TP) - Complesso Monumentale di San Pietro - Ore 17:00 In occasione della Giornata Mondiale del tonno indetta dalle Nazioni Unite, presentazione del progetto "I Giorni del Tonno" con il seminario "Gli stati generali del tonno e delle tonnare".

