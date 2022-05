Palermo: Lentini, non capisco appello sostenitori Cascio

(ANSA) - PALERMO, 01 MAG - "Leggo dichiarazioni di Forza Italia per un coinvolgimento delle mie liste e del mio programma nella coalizione a sostegno del candidato sindaco di Palermo Francesco Cascio. Resto sorpreso in quanto non riesco a comprendere quale possa essere il ruolo di prestigio che si possa attribuire a me e alle mie liste giacchè esiste già un ticket Cascio-Samonà". Così il candidato autonomista a sindaco di Palermo Totò Lentini, leader di Alleanza Palermo e Palermo città europea, commenta l'appello lanciato dai sostenitori di Francesco Cascio a un "ticket" per costruire l'unità del centrodestra a Palermo "Ho l'impressione - aggiunge - che si sia creato uno stato di confusione o un corto circuito. Il mio auspicio resta quello di un centrodestra unito che metta al centro la valenza del mio programma e delle liste che sostengono la mia candidatura nell'esclusivo interesse della città e dei palermitani". (ANSA).