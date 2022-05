Cinema:torna Rassegna Supercineclub al Rouge et Noir Palermo

(ANSA) - PALERMO, 01 MAG - Dopo qualche settimana di pausa ritorna l'appuntamento del lunedì con il Supercineclub del Rouge et Noir a Palermo: dal 2 maggio al 13 giugno sette nuovi incroci con la storia del cinema per completare questa settima edizione della rassegna dedicata a film mitici. Nuove collaborazioni con la Cineteca di Bologna che consentiranno di apprezzare perle riscoperte in versione restaurata e questa volta una forte connotazione letteraria di capolavori e classici trasposti sul grande schermo.

Questo il calendario: 2 maggio: Il servo (The Servant, 1963, 116 min.) di Joseph Losey con Dirk Bogarde e Sarah Miles; 9 maggio: L'ultima minaccia (Deadline - U.S.A., 1952, 87 min.) di Richard Brooks con Humphrey Bogart, Ethel Barrymore, Kim Hunter. In collaborazione con il gruppo di giornalisti di "È sempre L'Ora", serata dedicata al mitico quotidiano di Palermo a trent'anni dalla cessazione delle pubblicazioni; 16 maggio: Il fiore della mille una notte (1974, 129 min.) di Pier Paolo Pasolini con Ninetto Davoli e Franco Citti; 23 maggio: Tre colori-Film bianco (Trois couleurs: Blanc, 1994, 92 min.) di Krzysztof Kieślowski con Zbigniew Zamachowski e Julie Delpy; 30 maggio: Morte a Venezia (1971, 130 min.) di Luchino Visconti con Dirk Bogarde, Romolo Valli, Mark Burns, Nora Ricci, Marisa Berenson, Björn Andrésen; 6 giugno: I duellanti (The Duellist, 1977, 100 min.) di Ridley Scott con Keith Carradine e Harvey Keitel. Il primo capolavoro del regista di Blade Runner.; 13 giugno: Storia di un peccato (Dzieje grzechu, 1975, 121 min.) di Walerian Borowczyk con Grazyna Dlugolecka e Jerzy Zelnick. Due proiezioni: alle 18:00 in italiano (quando disponibile il film in versione doppiata) e alle 21:00 in lingua originale con sottotitoli in italiano. Alle 20:30 ingresso in sala e presentazione del film. (ANSA).