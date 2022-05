Ambiente: Flash mob a Palermo per bici e pianoforte

(ANSA) - PALERMO, 01 MAG - Grande successo ieri sera, in Piazza Politeama a Palermo, per il flash mob di Floriana Franchina intitolato "La voce della Terra è ogni giorno", organizzato in collaborazione con la Legambiente Sicilia. Le biciclette, grazie alla pedalata, hanno alimentato un pianoforte elettrico che ha risuonato per le vie della città per lanciare un messaggio a sostegno dell'ambiente. L'evento che doveva tenersi nella Giornata della Terra, lo scorso 22 aprile, era stato rimandato a causa del maltempo.

L'artista Floriana Franchina, compositrice e primo flauto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, ha colto questa opportunità per lanciare un messaggio: ogni giorno è la Giornata della Terra.

"Tutto ciò muove le coscienze e ci aiuta ad essere più solidali nei confronti della casa che abitiamo", ha detto la Franchina, che in occasione del flash mob ha suonato alcuni brani tratti dal suo album "Halite" e uno degli inediti tratti dal suo nuovo album dal titolo "Errante", in uscita a maggio per l'etichetta Belive Digital. (ANSA).