Agroalimentare: fiera eccellenze del corleonese a Ficuzza

(ANSA) - PALERMO, 01 MAG - Seconda di tre giornate oggi a Ficuzza (Pa) per rilanciare le produzioni agricole identitarie del corleonese con la possibilità per i visitatori di ammirare le 'Cascate delle due rocche' e conoscere all'interno della Casina Reale di Ficuzza, apparrenuta a re Ferdinando IV, le produzioni tipiche a partire dai grani antichi siciliani. Dopo il successo del primo evento realizzato lo scorso 25 aprile, oggi il secondo appuntamento, con il terzo in programma il 2 giugno. A raccontare il territorio il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi insieme con i rappresentanti di cooperative e imprese che espongono ed offrono agli ospiti i propri prodotti, preparati secondo le antiche usanze del territorio. "La manifestazione - dice il sindaco Nicolosi - si inserisce nell'ambito della promozione delle iniziative portate avanti dalla nostra amministrazione comunale, rivolte alla valorizzazione dei prodotti agricoli, alimentari ed enogastronomici tipici di Corleone".

"Lo sviluppo del territorio - aggiunge Nicolosi - passa necessariamente anche da quello delle eccellenze agroalimentari che, in questo comprensorio, sono di notevole pregio".

L'iniziativa è finanziata con 14.000 euro dall'assessorato regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. La promozione dei prodotti regionali è stata affidata alla cooperativa sociale "Lavoro e non solo" che gestisce alcuno beni confiscati alla mafia". (ANSA).