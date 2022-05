1 maggio: Mininni (Cgil),Pace e Lavoro messaggio da Portella

(ANSA) - PALERMO, 01 MAG - "Il messaggio che la Flai lancia da Portella è quello del nostro slogan, Pace e lavoro il nostro slogan. In questo momento così difficile Portella della Ginestra ci riconduce inevitabilmente alla necessità di un mondo migliore dove prevalga la pace contro i venti di guerra che spirano purtroppo sempre più forti in questo periodo". Lo ha detto il segretario nazionale della Flai Cgil Giovanni Mininni nel corso del suo comizio a Portella della Ginestra che ha concluso le manifestazioni per il 75/esimo anniversario dell'eccidio. "A Portella non potevamo non esserci - ha aggiunto -, Portella ci racconta quanto sia necessario attingere a questo un patrimonio non solo di memoria ma di lotta per la giustizia sociale fatta negli anni passati e che ci insegna ancora oggi quanta strada possiamo ancora compiere per migliorare questa società , emancipare il lavoro dallo sfruttamento e dal sottosalario e per lasciare ai nostri figli un mondo migliore. (ANSA).