1 maggio: cerimonia Stelle al merito del lavoro a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 01 MAG - "Questa cerimonia è la conferma di come è importante che il lavoro passi da fattore di produzione ad una dimensione del diritto e dei diritti. E il diritto al lavoro è fondativo dell'Italia. Un diritto però ancora troppo spesso mortificato". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando in occasione della cerimonia di consegna delle Stelle al merito del Lavoro conferite dal Capo dello Stato che si è svolta al teatro Politeama.

Durante la cerimonia è stato ricordato il primo intervento pubblico del Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa durante l'incontro con i Maestri del Lavoro tenutosi il primo maggio 1982, il giorno dopo l'assassinio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo e il suo arrivo a Palermo. "Il primo maggio - ha aggiunto Orlando - è occasione per riflettere sulla legalità repubblicana che mette al centro la nostra Costituzione. Ed è importante sottolineare il collegamento tra la strage di Portella della Ginestra, il discorso di Dalla Chiesa tenutosi il primo maggio 1982 e l'uccisione di Pio La Torre che ci riportano a quella dimensione valoriale dei diritti e del diritto al lavoro che oggi, purtroppo, subisce mortificazioni. Infatti difronte ad importanti processi di innovazione, i diritti per i lavoratori rischiano di essere più lesi". Orlando ha fatto riferimento, ad esempio, ai "troppi incidenti e morti sul lavoro che distruggono intere famiglie" e "al rapporto tra lavoro e libertà troppo spesso condizionato dall'errata concezione secondo la quale il lavoro è un favore e non un diritto" o "ancora dal mancato riconoscimento del merito". Il sindaco ha dunque sottolineato l'importanza della "costruzione di una comunità di lavoro libera dagli egoismi. I riconoscimenti conferiti oggi esaltano i valori di questa comunità". Orlando ha ringraziato i Maestri del Lavoro "per avere svolto la propria attività di servizio con professionalità e amore perché questi due valori contraddistinguono e qualificano positivamente l'esperienza umana". (ANSA).