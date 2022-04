Palermo: Lagalla, lavoro e sollecito unità centrodestra

(ANSA) - PALERMO, 30 APR - "Si sono susseguiti, negli ultimi giorni, numerosi ed autorevoli interventi riguardanti l'opportunità di giungere all'invocata unità del centrodestra, in vista delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno.

Mentre personalmente proseguo un'intensa campagna elettorale, avverto forte, tra la gente e le strade di Palermo, la volontà di cambiamento e la crescente adesione ad un progetto che rappresenti il punto di incontro tra esperienze politiche e civiche, con l'auspicabile partecipazione dell'intero schieramento di centro-destra". Lo dice Roberto Lagalla, candidato sindaco a Palermo.

"Per tale ragione, mi trovo in sintonia con le recenti affermazioni provenienti da molti esponenti dell'area che, con indiscussa sensibilità, hanno chiesto uno sforzo di sintesi a tutti i partiti della coalizione - aggiunge - Voglio ancora credere e lavorare per questa unità e sono certo di potere ancora sollecitare il confronto con gli amici di Forza Italia, Lega, Noi con l'Italia, Movimento per le autonomie e con quanti sin qui confluiti sulla candidatura di Francesco Cascio, così da far prevalere, pur tra differenziate sensibilità in ordine ad ulteriori scadenze elettorali, l'impegno di tutti per rappresentare al meglio i sogni e le speranze di Palermo e dei palermitani". (ANSA).