Mafia: Letta, si combatte rendendo tracciabile il denaro

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Contro la mafia "la questione chiave è un sistema economico che combatta illegalità, evasione e soprattutto renda sempre tracciabile e trasparente qualsiasi passaggio di denaro". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di Sabato anch'io su Rai Radio 1, parlando da Palermo dove si trova per il 40esimo anniversario dell'uccisione Pio La Torre e Rosario Di Salvo.

"La mafia ha prosperato sulla mancanza di trasparenza e su normative troppo complesse, che non combaciavano con quelle di altri Paesi", ha sottolineato Letta, definendo "un sacrificio terribile quello di La Torre e Di Salvo". "Oggi al centro Pio La Torre parteciperò a una riflessione con i più giovani - ha aggiunto -. In questo momento è fortissimo l'impegno per lasciare una traccia indelebile in chi non ha conosciuto Pio La Torre, i più giovani che vivono in un tempo in cui la mafia si vede meno di una volta, quando assassinava di più. Oggi la visibilità della mafia è inferiore rispetto a 40 anni fa ma è temibilissima, soprattutto sul versante del legame con i soldi e le attività economiche criminali".

Secondo Letta "oggi il rischio è molto elevato ma la lotta sulla trasparenza e la tracciabilità rende gli strumenti dello Stato e delle Procure molto più forti ed efficaci". (ANSA).