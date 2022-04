Palermo: Cuffaro, Dc nuova sostiene candidatura Lagalla

(ANSA) - PALERMO, 29 APR - La Dc Nuova appoggia la candidatura di Roberto Lagalla a sindaco di Palermo. La decisione è stata assunta, oggi, dopo una riunione nella segreteria regionale del partito alla presenza del commissario Totò Cuffaro, dei dirigenti del partito, dei candidati al consiglio comunale e delle circoscrizioni. "La politica vive un tempo difficile e confuso. Certamente Palermo oggi presenta il volto che gli amministratori recenti hanno voluto plasmare, ma una città vale non solo per ciò che i cittadini fanno o subiscono, vale anche e soprattutto per i principi che li guidano e che intendono mantenere e realizzare", afferma Cuffaro. "Dunque l'Amministrazione - aggiunge - che verrà, avrà bisogno di impostare la sua politica comunale sulla realizzazione delle scelte. La verità è che non vi sono problemi irrisolti o irrisolvibili, il fatto è che spesso proprio l'amministrazione comunale non li ha mai affrontati e discussi".

