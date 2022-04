Letta, recessione vicina se non compiamo atti per evitarla

(ANSA) - PALERMO, 29 APR - "Bisogna dire agli italiani la verità: stiamo entrando in una recessione economica se non compiamo gesti in grado di evitarla. La situazione drammatica internazionale che ha prodotto l'aumento dei costi di gas ed energia, sta portando dei danni molto pesanti alle famiglie, alle imprese, alla pubblica amministrazione. La situazione peggiorerà, a meno che non si interverrà in modo forte a livello europeo e a livello nazionale". Così il leader del Pd, Enrico Letta, a Palermo. "Sosteniamo in modo convinto il governo Draghi, alle volte ho l'impressione che siamo gli unici a farlo, questo non mi spaventa perché abbiamo le spalle larghe, ma mi fa riflettere. Per noi non significa prendere solo i benefici quando le cose vanno bene, ma assumersi le responsabilità di dire la verità agli italiani durante passaggi complicati", ha detto Letta. (ANSA).