Architettura: assegnate borse di studio Fondazione Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 29 APR - Gaia Nuccio e gli artisti Antonella Genuardi e Leonardo Ruta sono i vincitori delle borse di studio messe a disposizione dalla Fondazione Sicilia per la frequenza dell'American Academy di Roma. Nuccio è stata selezionata per la sezione Studi umanistici, Genuardi e Ruta per quella delle Arti visive. L'assegnazione delle borse di studio (25 mila euro ciascuna) è stata decisa da una commissione di esperti e consentirà ai vincitori di frequentare l'accademia come "Affiliated Fellows". Genuardi e Ruta hanno presentato un progetto sull'architettura e il design tecnico di Pierluigi Nervi il cui archivio si trova al museo Maxxi di Roma. Nuccio ha presentato uno studio su architetti siciliani e sugli scambi architettonici tra Roma e la Sicilia tra il XVII e l'inizio del XVIII secolo.

"Con queste borse di studio la Fondazione Sicilia - ha detto il presidente Raffaele Bonsignore - ha seguito l'obiettivo dell'internazionalizzazione della Sicilia. I bandi richiedevano ai partecipanti l'avere compiuto il proprio percorso di studio e formazione in Sicilia e l'essere residente e lavorare nell'isola. Le motivazioni con cui le borse di studio sono state assegnate ci rendono sempre più convinti della qualità degli studiosi siciliani che, sicuramente, troveranno in questa esperienza ulteriori stimoli per il loro lavoro". (ANSA).