A Taormina cade pietra arco Porta Messina, vigili indagano

(ANSA) - PALERMO, 29 APR - L'arco di Porta Messina, a Taormina, perde ancora pezzi. Sono scattate nel pomeriggio le indagini della polizia locale per chiarire perché uno dei principali accessi al corso Umberto ha registrato la caduta sul manto stradale di una pietra dell'antica struttura. Le ricerche degli agenti sono indirizzati alla ricerca di un mezzo pesante che avrebbe provocato il danno a una delle porte principali di accesso al "salotto buono" della cittadina turistica.

È questo il secondo episodio del genere, avvenuto in pochi mesi, ai danni della Porta. Si parlava, allora, di un restauro conservativo dell'arco aperto sulle antiche mura, che non è stato mai effettuato. (ANSA).