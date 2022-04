Teatro: Franceschini, grande stagione dell'Inda a Siracusa

(ANSA) - SIRACUSA, 28 APR - "E' una stagione di grande qualità, in linea con quanto fatto nei decenni passati. L'Inda è riuscita a garantire gli spettacoli pur in condizioni difficili nel deserto della pandemia e sono contento si possa ripartire con la capienza piena". Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenuto alla presentazione della nuova stagione teatrale della Fondazione Inda al Teatro Greco di Siracusa dal 17 maggio al 26 luglio. Il ministro, da Roma, si è collegato in video a Palazzo Greco a Siracusa dove si trovavano il presidente della Fondazione, il sindaco Francesco Italia, il consigliere delegato Marina Valensise e il sovrintendente Antonio Calbi. "Credo nelle potenzialità dell'Istituto: c'è uno sviluppo - ha detto il ministro - che sono pronto a sostenere. Rafforzare il ruolo oltre Siracusa dell'Istituto e lavorare su quell'idea che già quest'anno ha le prime tracce con spettacoli che si ripetano fuori dalla Sicilia per il circuito i Teatri di pietra.

Il supporto del ministero continuerà ad esserci per la crescita dell'Inda" ha concluso il ministro Franceschini. (ANSA).