Teatro: Agamennone, Edipo re, Ifigenia in Tauride a Siracusa

(ANSA) - SIRACUSA, 28 APR - La stagione della fondazione Inda al Teatro greco a Siracusa sarà inaugurata il 17 maggio con l'Agamennone di Eschilo, per la regia di Davide Livermore nella nuova traduzione di Walter Lapini. Mercoledì 18 maggio esordisce al Teatro Greco di Siracusa il regista canadese Robert Carsen con la messa in scena dell'Edipo re di Sofocle nella nuova traduzione di Francesco Morosi. Dal 17 giugno debutta al Teatro Greco Jacopo Gassmann, con l'allestimento dell'Ifigenia in Tauride di Euripide, nella traduzione di Giorgio Ieranò. In tutte le produzioni sono coinvolti gli allievi e le allieve dell'Accademia d'Arte del Dramma Antico. Il 6 luglio andrà in scena una replica di Coefore Eumenidi di Eschilo e il 9 luglio la trilogia completa dell'Orestea di Eschilo con la regia di Livermore, coprodotta dall'Inda e dal Teatro Nazionale di Genova.

La Fondazione Inda regalerà al proprio pubblico una maratona dedicata al teatro e alla cultura con la messa in scena, in una sola sera, uno dopo l'altro, dei tre drammi che compongono l'Orestea: Agamennone, Coefore, Eumenidi. (ANSA).