Palermo: Varchi ritira candidatura e ringrazia Meloni

(ANSA) - PALERMO, 28 APR - Carolina Varchi ritira la propria candidatura da sindaco di Palermo e ringrazia Giorgia Meloni per la fiducia. "Prendo atto delle perduranti divisioni interne al centrodestra che aumentano il rischio di ritrovare di nuovo la sinistra ad amministrare la città", dice Carolina Varchi. "Per tale ragione, ringraziando Giorgia Meloni, il partito e i cittadini tutti che hanno manifestato apprezzamento e fiducia nella mia candidatura - prosegue l'esponente di FdI - ritengo opportuno eliminare ostacoli che allontanano dal traguardo di una vittoria del centrodestra a Palermo e rimettere la disponibilità nelle mani del partito, certa che sarà l'occasione per trovare convergenze più ampie alle quali stiamo già lavorano". (ANSA).