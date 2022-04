Palermo: nella notte ipotesi accordo c.destra, ma fallisce

(ANSA) - PALERMO, 28 APR - Centrodestra unito a Palermo su Roberto Lagalla, con il contestuale ritiro degli altri candidati già in campo per la coalizione, e rinvio della discussione sulla candidatura alla presidenza della Regione siciliana, dove si vota in autunno: è stato il tentativo che sarebbe stato fatto nella notte, apprende l'ANSA, per compattare il centrodestra ma che sarebbe fallito nel giro di poche ore dopo una serie di telefonate tra Roma, da dove sarebbe partita l'idea, e Palermo.

(ANSA).