Palermo: Lentini, non mi ritiro resto candidato a sindaco

(ANSA) - PALERMO, 28 APR - "Ho sperato che il mio partito mi seguisse, ha scelto di appoggiare Francesco Cascio. Io non mi ritiro e vado avanti, ho il mio programma e due liste civiche.

Il centrodestra si è spaccato, litigano e non ho ancora sentito da parte di Cascio e Lagalla progetti per la città". Lo dice Totò Lentini, che conferma la sua candidatura a sindaco di Palermo dopo l'annuncio che gli autonomisti del Mna, federati con la Lega, sosterranno Francesco Cascio come sindaco di Palermo. Il coordinatore del Movimento per la nuova autonomia, Roberto Di Mauro aveva detto poco prima: "Abbiamo molto apprezzato le doti di serietà e di equilibrio di Cascio da presidente dell'Ars durante gli anni della presidenza della Regione di Raffaele Lombardo. Inoltre siamo convinti che le sue esperienze di assessore regionale e di legislatore nazionale e la sua sensibilità di medico saranno preziose nell'affrontare da primo cittadino i problemi della città". (ANSA).