Inaugurata a Centuripe la "Grande Panchina"

(ANSA) - CENTURIPE, 28 APR - La 'Grande Panchina" dell'architetto americano Chris Bangle diventa l'attrazione dei 'Calanchi del Cannizzola', nel territorio di Centuripe tra i Monti Erei e l'Etna. In una terrazza panoramica, su un terreno in affitto della famiglia Capizzi di Biancavilla e di proprietà del Comune di Biancavilla, è stata inaugurata oggi pomeriggio l'installazione 'Big Bench' che in tutto il mondo ha disseminato in oltre 10 anni delle panchine gigantesche dalle quali ammirare la bellezza che ci circonda. L'iniziativa rientra nell'ambito del 'BIG BENCH COMMUNITY PROJECT (BBCP)' per il sostegno alle comunità locali, al turismo e alle eccellenze artigiane dei paesi in cui si trovano queste installazioni fuori scala.

Il cambio di prospettiva dato dalle dimensioni della panchina, spiega il suo autore, fa sentire chi vi siede come un bambino, capace di meravigliarsi della bellezza del paesaggio con uno sguardo nuovo. "Il sito - osserva Francesco Capizzi, promotore della Grande Panchina dei Calanchi - sarà aperto 24 ore al giorno, sette giorni su sette, al fine di garantire un afflusso flessibile e liberamente programmabile". (ANSA).