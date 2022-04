Fico a Lampedusa, visita porta d'Europa

Il presidente della Camera Roberto Fico è giunto sull'isola di Lampedusa e ora è alla porta d'Europa, monumento alla memoria dei migranti morti in mare, accompagnato dal sindaco Totò Martello, dal prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, dal questore Maria Iraci, dal comandante provinciale dei carabinieri Vittorio Stingo e dal comandante provinciale della Gdf Giuseppe Lo Pane. Fico partecipa ad una delle iniziative di "Lampedusa, isola di piace" manifestazione promossa dall'amministrazione comunale che si terrà fino al 30 aprile. Fico è poi salito su una motovedetta della guardia di finanza al molo Madonnina di Lampedusa per recarsi nello specchio d'acqua dove avvenne il naufragio di un barcone di migranti, che provocò 368 morti accertati, il 3 ottobre 2016. Vennero salvate 155 persone nello specchio di mare a un miglio dalla costa dell'isola. Fico ha gettato una corona di fiori in mare per ricordare le vittime.